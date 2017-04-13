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09:39 (мск), источник: АиФ Волгоград

Улицу Кубанскую начали ремонтировать в Волгограде

Дорожники приступили к ремонту улицы Кубанской в границах от улицы Коммунистической до улицы Рокоссовского в Центральном районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, подрядчик уже демонтировал старый и установил новый бордюр. Кроме того, специалисты удали 2 600 квадратных метров изношенного асфальтобетонного покрытия и начали устраивать основание и выравнивающий слой из щебня на проезде, а также укладывать верхний слой асфальта на тротуарных дорожках.

«Дорожное полотно сформируем с боковым уклоном для отвода воды. На него будет уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Замена двух слоев позволит создать надежное покрытие. Гарантию на работы даем четыре года», — заявил руководитель дорожной компании Гелакис Грамматиков.

В целом на улице будет заменено более 9 500 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и более 4 100 квадратных метров тротуарных дорожек, приведены в порядок ливневки.

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