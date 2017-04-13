Улицу Кубанскую начали ремонтировать в Волгограде
Дорожники приступили к ремонту улицы Кубанской в границах от улицы Коммунистической до улицы Рокоссовского в Центральном районе Волгограда.
Дорожники приступили к ремонту улицы Кубанской в границах от улицы Коммунистической до улицы Рокоссовского в Центральном районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Дорожное полотно сформируем с боковым уклоном для отвода воды. На него будет уложен
В целом на улице будет заменено более 9 500 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и более 4 100 квадратных метров тротуарных дорожек, приведены в порядок ливневки.