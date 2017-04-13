11 ЦРБ Волгоградской области отремонтируют в текущем году

Так, в зависимости от необходимости это будет ремонт отделений, кровли или систем отопления. В семи амбулаториях будут переоборудованы входные группы и санитарные помещения, установлены лифты, пандусы, тактильная плитка, чтобы создать комфортные условия для маломобильных групп населения.

Продолжится в регионе возведение и ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году четыре объекта: ФАПы Новосельский Новоанинского района, Равнинный Котельниковского района, Лемешкино Руднянского района и Ильмень Руднянского района.

Напомним, что в прошлом году в рамках реализации государственной программы было построено два пункта в хуторе Закутский Среднеахтубинского района и селе Новая Полтавка Старополтавского района.