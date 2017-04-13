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10:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Движение большегрузов ограничат в Приморье

ГИБДД Приморья сообщает водителям об ограничении движения для грузовых автомобилей, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Во Владивостоке и других крупных городах Приморья с 15:00 15 апреля до 05:00 16 апреля будет введено ограничение для движения большегрузных и крупногабаритных транспортных средств. Это делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время пасхальных мероприятий», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Кроме того, в предстоящие выходные дни, когда праздник православной Пасхи приходится на воскресенье, 16 апреля, сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме.

«В местах массового пребывания граждан — около храмов, часовен, церквей, поклонных мест — будут дежурить дополнительные наряды ДПС. Чтобы не допустить совершения ДТП по вине автолюбителей, находящихся в состоянии опьянения, будут организованы массовые проверки водителей», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД призывают приморцев к сознательному и благоразумному поведению на дорогах. Чтобы праздник не омрачился ДТП, и водителям, и пешеходам необходимо помнить и соблюдать правила поведения на дороге.

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