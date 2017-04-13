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09:59 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Приморье увеличилось число аварийных домов

Около 80 частных жилых домов, пострадавших в Приморье во время осенних паводков, признаны непригодными для проживания после зимы. Их владельцы получат компенсации, сообщили в региональной администрации.

В конце 2016 года 432 дома значились непригодными для проживания, теперь их 510. Все владельцы признанных аварийными домов получат сертификаты на новое жильё, заверили местные власти.

Тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье в конце августа — начале сентября, он стал самым мощным за последние 100 лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов, более 15 тыс. домовладений, свыше 21 тысячи земельных участков, тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.

Полностью отключались от электроснабжения 56 населённых пунктов. Пострадавшими были признаны более 52 тыс. человек, которые получили в качестве компенсаций из бюджетов всех уровней 1,3 млрд рублей.

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