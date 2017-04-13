Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Надежда Савченко сбила бабушку в Киеве
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Эксперты оценили шансы стелсов США победить ПВО РФ в Сирии – СМИ
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14«Дарю тебе звезду»
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10:50 (мск), источник: Publika.md

Агентствах недвижимости: цены на жильё сохранятся и в ближайшие месяцы

Цены на жилье в столице не меняются уже полгода. Как считают в агентствах недвижимости, тенденция сохранится и в ближайшие месяцы. Этим могут воспользоваться желающие приобрести новое жилье. Тем более что банки снизили процентные ставки на ипотечные кредиты.

Источник: Publika.md

Самые низкие цены на двухкомнатные квартиры в новых домах на окраине столицы. На Отоваске в секторе Чеканы квадратный метр жилья стоит 460 евро, в зоне Аэропорта — почти 490. Чуть дороже квартиры на окраине Скулянки — 525 евро, на Старой Почте квадратный метр предлагают за 540 евро.

«В муниципии Кишинёве квартиры стоят сейчас в среднем 520−530 евро за квадратный метр. Как правило, жильё в нижней части Чекан дешевле», — сообщил риелтор Ион Хангану.

Самые дорогие квартиры в секторе Центр. Однокомнатные квартиры там продают по 640 евро за квадратный метр. На Телецентре — по 620 евро, на Рышкановке и Ботанике — почти по 600 евро за квадратный метр.

«Предложение превышает спрос. Поэтому сейчас как раз время покупать жилье по хорошей цене. При низком спросе есть выбор», — заявил директор агентства по недвижимости Александр Прищепа.

И все же кишиневцы сетуют на дороговизну квартир.

«Чтобы продать квартиру побыстрее, надо немного снизить цену».

«Я считаю, что эти цены созданы искусственно, чтобы удержать покупателей нового жилья».

Банки предлагают для покупки квартир ипотечные кредиты под невысокий процент. Самую низкую ставку — семь процентов — установил Moldova Agroindbank. Она будет действовать до 15 июня. BСR выдает кредиты на приобретение недвижимости под восемь с половиной процентов годовых, в Victoriabank — под девять с половиной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €2,9 млн по делу о теракте в Беслане
CNN: Вашингтон перехватил переговоры по химатаке в Сирии
Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд
Задержан экс-глава Марий Эл Маркелов
СКР предложил блокировать счета подозреваемых на 30 дней
NYT назвала дату новых ядерных испытаний в Северной Корее
Алишер Усманов подал в суд на Алексея Навального
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Найден актер на роль Дамблдора во вторых «Фантастических тварях» В продолжении спин-оффа поттерианы будут показаны любовные переживания будущего директора школы Хогвартс
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь