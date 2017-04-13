Агентствах недвижимости: цены на жильё сохранятся и в ближайшие месяцы

Самые низкие цены на двухкомнатные квартиры в новых домах на окраине столицы. На Отоваске в секторе Чеканы квадратный метр жилья стоит 460 евро, в зоне Аэропорта — почти 490. Чуть дороже квартиры на окраине Скулянки — 525 евро, на Старой Почте квадратный метр предлагают за 540 евро.

«В муниципии Кишинёве квартиры стоят сейчас в среднем 520−530 евро за квадратный метр. Как правило, жильё в нижней части Чекан дешевле», — сообщил риелтор Ион Хангану.

Самые дорогие квартиры в секторе Центр. Однокомнатные квартиры там продают по 640 евро за квадратный метр. На Телецентре — по 620 евро, на Рышкановке и Ботанике — почти по 600 евро за квадратный метр.

«Предложение превышает спрос. Поэтому сейчас как раз время покупать жилье по хорошей цене. При низком спросе есть выбор», — заявил директор агентства по недвижимости Александр Прищепа.

И все же кишиневцы сетуют на дороговизну квартир.

«Чтобы продать квартиру побыстрее, надо немного снизить цену».

«Я считаю, что эти цены созданы искусственно, чтобы удержать покупателей нового жилья».

Банки предлагают для покупки квартир ипотечные кредиты под невысокий процент. Самую низкую ставку — семь процентов — установил Moldova Agroindbank. Она будет действовать до 15 июня. BСR выдает кредиты на приобретение недвижимости под восемь с половиной процентов годовых, в Victoriabank — под девять с половиной.