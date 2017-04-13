Новые места дошкольникам Челябинска создадут за счет малого бизнеса

Администрация Челябинска расширит количество мест для дневного пребывания детей дошкольного возраста за счет субсидирования частных детских садов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Комитет экономики Челябинска объявил о приеме заявок на конкурс по предоставлению субсидий. Выделят их субъектам малого и среднего предпринимательства мегаполиса «на развитие групп дневного ухода за детьми дошкольного возраста». Заявки от бизнесменов будут приниматься до 11 мая.

Возмещение затрат предпринимателю предоставляется на услуги дневного пребывания детей дошкольного возраста. Необходимо обеспечить уход и присмотр за детьми, а также организовать их занятость.

На конкурс будут допущены субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), зарегистрированные на территории Челябинска, если о них имеется информация в реестре СМСП, отсутствует задолженность по налогам и обязательным платежам, не находятся в стадии банкротства, ликвидации, не получают другую финансовую помощь, а также осуществляют деятельность по в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) по основному виду экономической деятельности 88.9 и 88.91 («Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания» и «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»).

Субсидия предоставляется на возмещение затрат субъекта предпринимательства на аренду помещения, приобретение оборудования для пищеблока, оборудования для спортивного зала или спортивной площадки (кроме спортивного инвентаря), приобретение детской мебели, повышение квалификации кадров, создание и (или) продвижение сайта, пожарную и (или) охранную безопасность и методические материалы.

Объем субсидии не более 250 тыс. рублей, в размере, не превышающем 75% затрат, произведенных предпринимателем в текущем году и (или) в предыдущем.

Отметим, на текущий момент в Челябинской области действуют 1385 детских садов и 176 дошкольных отделений в школах. Численность дошкольников в регионе — 228,5 тыс. человек, что составляет 80,2% от общей численности детского населения в возрасте от года до 7 лет.

За 2016 год в 39 муниципальных образованиях было создано 4611 мест для детей 3−7 лет за счет строительства, реконструкции и выкупа зданий. На эти цели были выделены 480,6 млн рублей. В Челябинске было построено пять учреждений, два — в Копейске, по одному в Полетаево Сосновского района, Снежинске, Верхнеуральске, Каслях и Кунашаке.

Удалось полностью решить проблему очередей в Полетаево Сосновского района и в Снежинске. Уменьшились очереди в Аше, Копейске и Чебаркуле. В Челябинске очередников стало меньше на 2 тыс., в Магнитогорске на 600.

В 2017 году из бюджета региона будет выделено более 1 млрд рублей на начало строительства пяти новых детских садов. Два в Челябинске, по одному в Аше, Аргаяше и Долгодеревенском. Также будет осуществляться выкуп помещений в территориях.