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10:21 (мск), источник: Om1.ru

На границе с Омской областью конфисковали 100 подозрительных шкур

Сырье не проверили на заражение сибирской язвой, к тому же у владельца не было нужных документов.

Задержание очередных опасных продуктов произошло три дня назад, 10 апреля, на границе с Омской областью. В Полтавском районе сотрудники погранветнадзора совместно с ГИБДД задержали грузовую «Газель», перевозящую кожевенное сырье.

Во время осмотра грузовичка, за рулем которого был житель Омской области, специалисты Россельхознадзора обнаружили 100 шкур крупного рогатого скота, общий вес сырья составил 200 килограмм. Водитель перевозил груз с убойного пункта в Полтавском районе.

На всех шкурах не было клейма, которые подтвердили бы исследование сырья на сибирскую язву. Также отсутствовали необходимые ветеринарные документы.

Владельца шкур оштрафовали, а груз задержали и изолировали на склад под контроль госветслужбы Омской области. Дальнейшую судьбу шкур определит решение Управления Россельхонадзора по Омской области.

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