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17:18 (мск), источник: Югополис

К летнему сезону движение на трассе в районе Дефановки будет трехполосным

На участке федеральной трассы М-4 «Дон» от 1428 до 1441 километра к началу курортного сезона будет завершено строительство третьей полосы движения.

Это делается с целью обеспечения безопасного обгона транспортных средств без выезда на полосу встречного движения.

В ходе проводимых работ возникает необходимость устройства как низовых, так и верховых подпорных стен на тех участках, где по условиям местности невозможно разместить элементы земляного полотна автомобильной дороги в пределах существующей полосы отвода.

На участке 1437 — 1438 км в настоящее время введено реверсивное движение. Открытие двух полос запланировано на 20 апреля. К началу лета движение будет осуществляться по трем полосам.

Кроме того, к летнему сезону будут завершены работы по обустройству участка искусственным освещением, тротуарами, знаками, барьерным ограждением, разметкой.

Летом 2016 года участок трассы М-4 «Дон» в районе села Дефановка стал одним из самых загруженных на всей магистрали, пиковая нагрузка на нем доходила до 30 тысяч автомобилей в сутки совокупно в обоих направлениях.

Протяженность федеральной автомобильной трассы М-4 «Дон» составляет 1517 км, это единственная магистраль, соединяющая центральные регионы России с черноморскими курортами. В прошлом году, в разгар летнего сезона был зафиксирован резкий рост трафика по направлению к Черному морю.

Государственная компания «Автодор» планомерно осуществляет реконструкцию трассы М-4 «Дон». Так, в 2016 году была введена в эксплуатацию новая трехуровневая транспортная развязка в районе Джубги, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

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