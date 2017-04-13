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11:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Крупин: Высотки в Калининграде можно строить только на периферии

Строить высотные здания в Калининграде можно только на окраинах. Такое мнение озвучил замглавы города Артур Крупин во время обсуждения проекта правил землепользования и застройки с промышленниками в среду, 12 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— Высотки только на периферии могут появляться. Высота зданий ограничена средней этажностью по микрорайону. Но в любом случае необходимо разрабатывать проекты планировки и межевания, — рассказал Крупин.

По его словам, застройщик не сможет использовать всю площадь своего земельного участие под объекты недвижимости. Для развития территории необходим проект планировки и межевания. При строительстве большого количества жилья компания должна будет предусмотреть места под объекты социальной инфраструктуры.

«Если вы хотите на участке в один гектар построить пять 20-этажных домов, то это не получится сделать. Необходимо оставить территории под школу, детские сады и так далее», — подчеркнул Крупин.

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