На насосной станции в Ленинском районе установили мощный агрегат

Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в группу СГК) осуществила запуск современного оборудования на насосной станции в Ленинском районе. Насос с такими высокими техническими характеристиками установлен на теплосетевых объектах организации впервые.

Новый агрегат, смонтированный на подкачивающей насосной станции (ПНС) № 1 в переулке Ручейном, имеет ряд отличительных характеристик. Его производительность — 2500 куб. м/ч, что в два раза превышает параметры остальных насосных агрегатов на подающей линии. Выше и показатели напора воды: 180 метров водяного столба у нового оборудования против 140 у других. Номинальная мощность электродвигателя составляет 1250 кВт, количество оборотов — 3000 в минуту. Кроме того, особенностью нового насоса является то, что он оснащен водяной системой охлаждения.

«На наших объектах столь мощный насос смонтирован впервые. Он наряду с еще одним новым агрегатом был установлен на ПНС № 1 в ходе реконструкции в конце 2016 года. Тогда мы приняли решение отложить запуск насоса до наступления теплого времени года. Дело в том, что при включении такого мощного оборудования даже при незначительных колебаниях параметров мог произойти гидравлический удар, что могло привести к разрушению магистрального трубопровода. Чтобы исключить риск, мы запустили насос весной, когда параметры давления в тепловых сетях более ровные», — рассказал директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Пробный запуск агрегата был осуществлен на прошлой неделе, он прошел без замечаний. Сейчас насос включен и работает нормально. Оборудование оснащено современными датчиками, которые замеряют все параметры и передают их на пульт оперативного персонала.

Отметим, что на ПНС № 1 с 2014 по 2016 годы прошла реконструкция. Здесь смонтировали два дополнительных насоса — на подающем и обратном трубопроводах. До этого на станции было установлено 12 насосов, ее производительность составляла 18750 куб. м/ч. Для размещения нового оборудования было построено отдельное производственное помещение. В результате производительность объекта выросла на 2500 куб. м/ч по подающей линии и на 2500 куб. м/ч по обратной.

Благодаря выполненным работам значительно повышена надежность обеспечения теплом потребителей Ленинского, Кировского, Свердловского районов, а также части левобережья города. Кроме того, это позволит в летний период 2017 года подключить к системе теплоснабжения новых потребителей, в том числе объекты Универсиады.