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10:44 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Внедрение на Урале экстренного телефона 112 обойдется в 298 млн рублей

К 2019 году свердловчане должны будут привыкнуть к новому номеру.

Единый номер экстренных служб 112 будет внедрен на Среднем Урале к 2019 году, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Соответствующая заявка на выполнение работ по проекту «Система-112» появилась на сайте госзакупок. Цена контракта — 298 млн рублей. Заказчик — государственное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства» — опубликовал график, согласно которому все работы должны быть закончены не позднее 31 декабря 2019 года. Система должна будет собирать всю информацию о ЧП, происходящих в регионе. Отвечать на звонки будут операторы, при этом ответ на звонок должен быть дан не позднее, чем через 20 секунд. Кроме того, система будет отслеживать местонахождение звонящего и передавать эти данные в соответствующую службу. В обязанность операторов будет входить психологическая помощь пострадавшим.

Напомним, что в феврале 2016 года Центр обработки вызовов «Система-112» открылся в Екатеринбурге. Через два с половиной года она будет внедрена по всему региону.

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