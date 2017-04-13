«Никто не хочет платить за экологию». Мусор на современный полигон ТБО в Полетаево не везут

Проблемы и перспективы обращения с твердыми коммунальными отходами в Сосновском районе обсудили на круглом столе, организованном ОП региона.

«Ежегодно в области накапливается около 100 миллионов тонн мусора. Несанкционированные свалки — большая проблема для региона. Их количество с каждым годом увеличивается. Для Челябинска же самая большая беда в этом плане — выработавшая свой ресурс городская свалка. Рекультивировать ее необходимо как можно скорее. Решение предложено. В качестве временных полигонов министерство экологии региона предлагает использовать три площадки — в Полетаево, Урефтах и Копейске. Но у населения возникает множество вопросов. Большая их часть касается проекта Полетаевского полигона», — заявил Олег Дубровин.

По словам заместителя генерального директора группы компаний «АНК» Евгения Хиукова, полигон в Полетаево готов к работе. «У нас есть все для этого: весовой контроль, линия по обработке и сортировке, транспорт для вывоза “хвостов”. Есть все, кроме главного. Дайте нам мусор! Машины к нам не едут. Муниципалитеты говорят, что нет денег. Никто не хочет платить за экологию. Но все хотят чистоты», — подчеркнул он.

В Сосновском районе, где работают два полигона, несанкционированные свалки продолжают появляться.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что для увеличения спроса на услуги полигона в Полетаево необходим ряд мер. Так, было предложено создать видеоролик обо всех этапах обработки мусора на полигоне, а также организовать экскурсии для школьников на полигон.