Пасхальный набор обойдется новосибирцам в 613 рублей, такие данные привели аналитики портала «agro2b».

Авторы рассчитали стоимость пасхального набора, состоящего из пяти яиц и ингредиентов для приготовления творожной пасхи и кулича.

В состав творожной пасхи вошли 1 килограмм творога, 200 граммов сливочного масла, 150 граммов сметаны, 150 граммов сахара и три яйца.

Пасхальный Кулич состоит из ингредиентов — 500 граммов муки, 250 мл молока, пяти яиц, 150 граммов сливочного масла и 200 граммов сахара.

Цены на продукты аналитики брали из данных Росстата.

В Новосибирской области стоимость набора составила 613, 53 рублей. В прошлом году цена пасхального набора составляла 616,5 рублей.

Ингредиенты для приготовления пасхи (1 кг творога, 200 г масла, 3 яйца, 150 г сахара и 150 г сметаны) обойдутся новосибирцам 439, 19 рублей — годом ранее 444,6 рублей. Составляющие для приготовления кулича — 144, 84 рубля — годом ранее 143,5 рубля. Пять яиц обойдутся новосибирцам в 29,5 рублей — годом ранее в 28,4 руб.

В общем рейтинге регионов России по стоимости пасхального набора Новосибирская область расположилась на 36-й строчке, годом ранее регион занимал 40-е место.

Лидером рейтинга по дороговизне набора стала Чукотка с показателем 1 тысяча 071 рубль 11 копеек за необходимые ингредиенты. Самый доступный пасхальный набор продаётся в Республике Мордовии — 508 рублей 45 копеек.

Православная Пасха в этом году пройдет 16 апреля.