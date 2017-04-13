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11:24 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области создадут единую базу плохих дорог

Управление автомобильных дорог в Свердловской области объявило конкурс на проведение аукциона по выбору подрядчика, который будет вести банк данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Из областного бюджета на эти нужды выделят 35 млн руб. Исполнитель должен провести диагностику, обследование и оценку состояния дорог протяженностью 1586 км и 118 сооружений (мосты и путепроводы) с определением коэффициентов расчетных скоростей в соответствии с требованиями. Затем эти данные необходимо занести в автоматизированный банк дорожных данных. Работы нужно провести до 30 ноября этого года.

Подрядчик проведет видеосъемку автомобильных дорог и соберет данные о том, где на покрытии имеются ямы, колеи и неровности. При этом для выполнения техзадания нужно указать все дорожные характеристики и объекты, которые находятся в непосредственной близости, например, остановки общественного транспорта, придорожные кафе.

Добавим, что в этом году в Екатеринбурге планируется отремонтировать 49 дорожных объектов. Больше всего средств выделят на те дороги, которые важны для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, — гостевые маршруты FIFA и улицы вблизи Центрального стадиона. Всего на ремонт выделят 1,2 млрд руб.

Сегодня стартует масштабный ремонт Кольцовского тракта — дорожники уже подготовили временную разметку и специальные ограждения. В период проведения работ движение на некоторых участках будет направляться по встречной полосе.

Также для проведения ремонта в Екатеринбурге перекрыли улицу Татищева. Участок перекрыт от Токарей до Мельникова. Завершат работы к 10 июля.

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