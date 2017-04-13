В Свердловской области создадут единую базу плохих дорог

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Из областного бюджета на эти нужды выделят 35 млн руб. Исполнитель должен провести диагностику, обследование и оценку состояния дорог протяженностью 1586 км и 118 сооружений (мосты и путепроводы) с определением коэффициентов расчетных скоростей в соответствии с требованиями. Затем эти данные необходимо занести в автоматизированный банк дорожных данных. Работы нужно провести до 30 ноября этого года.

Подрядчик проведет видеосъемку автомобильных дорог и соберет данные о том, где на покрытии имеются ямы, колеи и неровности. При этом для выполнения техзадания нужно указать все дорожные характеристики и объекты, которые находятся в непосредственной близости, например, остановки общественного транспорта, придорожные кафе.

Добавим, что в этом году в Екатеринбурге планируется отремонтировать 49 дорожных объектов. Больше всего средств выделят на те дороги, которые важны для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, — гостевые маршруты FIFA и улицы вблизи Центрального стадиона. Всего на ремонт выделят 1,2 млрд руб.

Сегодня стартует масштабный ремонт Кольцовского тракта — дорожники уже подготовили временную разметку и специальные ограждения. В период проведения работ движение на некоторых участках будет направляться по встречной полосе.

Также для проведения ремонта в Екатеринбурге перекрыли улицу Татищева. Участок перекрыт от Токарей до Мельникова. Завершат работы к 10 июля.