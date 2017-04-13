Минсельхоз Хабаровского края о ферме, где голодают коровы: К сожалению, ей уже почти нечем помочь

Ситуацию с голодающими коровами, сложившуюся на обанкротившейся молочной ферме «Котиково» в Вяземском районе, прокомментировал министр сельского хозяйства Хабаровского края Александр Купряков. По его словам, предприятие вряд ли может рассчитывать на финансовую поддержку из краевого бюджета, сообщает портал «Губерния».

Напомним, все имущество «Котиково» находится на ответственном хранении у АО «Лермонтовское». С 1 апреля руководство «Лермонтовского» распорядилось прекратить поставку на ферму кормов. Силос и комбикорм закончились в начале месяца, так что животных приходится кормить гнилым сеном.

«К сожалению, [предприятию] уже нечем практически помочь. Они [АО «Лермонтовское"] должны были вовремя сориентироваться и рассчитать кормовую базу для предприятия. Как мы видим, этого не было сделано, и это является обыкновенной ошибкой управленческого персонала», — рассказывает Александр Купряков.

Ранее директор «Лермонтовского» Дмитрий Горячев заявил, что в 2016 году предприятие недополучило субсидий в размере 80 млн рублей, однако, по словам главы краевого Минсельхоза, речь идет всего о 23 млн рублей.

«Они часть [субсидии] получали, а потом перестали соответствовать требованиям закона. У предприятия появилась задолженность по зарплате, по Пенсионному фонду, и мы просто физически не могли им выдать поддержку, хотя они документы принесли. Лермонтовским в прошлом году было не освоено порядка 23 млн рублей, и пришлось эти деньги вернуть обратно в бюджет», — уточнил министр.

Отметим, что в распоряжении АО «Лермонтовское» находится имущество не только предприятия «Котиково», но и обанкротившейся «Зари». Сейчас обе фермы планируют продать, однако до начала торгов котиковские коровы могут не дожить — запасы гнилого корма также подходят к концу.