Завод КазАвиаСпектр признан банкротом

«Решением Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области от 28 марта 2017 года ТОО “КазАвиаСпектр” признано банкротом. В рамках процедуры банкротства будет решаться вопрос реализации имущества авиазавода путем выставления через электронные торги либо принятия в натуре “КазАгроФинанс”», — сообщили в КазАгроФинанс (КАФ).

Не исключено, что завод может быть продан в 2018 году. Так, согласно Закону РК «О реабилитации и банкротстве» срок проведения банкротства определяется решением суда и не может превышать девять месяцев. «Этот срок может быть продлен судом по ходатайству банкротного управляющего с согласия собрания кредиторов не более чем на три месяца. Срок проведения процедуры банкротства исчисляется со дня вступления решения суда о признании должника банкротом в законную силу», — говорится в законе.

Также в КАФ уточнили, что сделка по продаже ТОО «КазАвиаСпектр» не заключена. «Срок заключения сделки с потенциальным инвестором (покупателем) зависит от сроков проведения процедуры банкротства. Заявки потенциальных инвесторов будут рассматриваться лишь после обращения имущества завода в собственность КазАгроФинанс. Целевое использование этого актива будет определяться новым владельцем. В случае обращения имущества ТОО “КазАвиаСпектр” в собственность КазАгроФинанс его планируется реализовать по рыночной стоимости», — сообщили Kapital.kz в КазАгроФинанс.

Отметим, «КазАвиаСпектр» планировалось продать не позднее июня 2017 года. «Сделка по продаже завода “КазАвиаСпектр” еще не заключена. Проводятся переговоры с инвестором, от которого будут зависеть сроки завершения сделки. Планируется заключить договор (по продаже завода. — Ред.) в 1−2-м кварталах 2017 года. Реализация будет осуществлена по стоимости не ниже рыночной, которая покроет все расходы КазАгроФинанс по данному объекту», — отметили в январе в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz в КАФ.

Как сообщалось ранее, на проблемный «КазАвиаСпектр» нашелся покупатель. В интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz в КАФ сообщили, что купить авиазавод намерен казахстанский предприниматель.

«Уже завершен процесс согласования всех документов по сделке по покупке авиазавода. Вопрос приобретения авиазавода уже согласован. Деятельность “КазАвиаСпектр” будет переориентирована с производства сельскохозяйственных самолетов, он сменит свой профиль работы. Пока не можем точно сказать, что в дальнейшем будет производить завод, но точно не самолеты. Главное, что этот завод не будет простаивать», — сообщили в интервью корреспонденту Kapital. kz в КАФ.

В КазАгроФинанс уточнили, что «будущий владелец авиазавода имеет возможности и желание построить на базе старого завода крупное и конкурентоспособное предприятие». «Этот человек погасит долги, которые есть у КазАвиаСпектр. Напомню, что проект по финансированию авиазавода был профинансирован не за счет госсредств, а за свет собственных средств КазАгроФинанс. К слову, у КАФ есть три источника финансирования — это Нацфонд, госбюджет и собственные средства. Собственные средства мы привлекаем за счет займов иностранных инвесторов, банков и других фининститутов», — пояснили в пресс-службе КазАгроФинанс.

«КазАвиаСпектр» с земельным участком планировали продать еще в августе 2015 года. Стартовая цена, с которой стартовали торги, — около 1 млрд 023 млн тенге. Завод так и не был продан, так как в торгах принял участие только один человек.

Отметим, авиазавод карагадинский «КазАвиаСпектр» (площадь предприятия 9 041,1 кв. м) за 5 лет так и не произвел ни одного самолета. Планировалось, что он будет выпускать сельскохозяйственные самолеты «Фермер» для обработки полей химикатами. Ранее сообщалось, что казанская компания МВЕН, которая разрабатывает и производит авиационную технику, займется обучением казахстанских специалистов. Специалисты МВЕН должны были обучить специалистов «КазАвиаСпектра» технологии конструирования и сборки «Фермера». Между тем авиазавод так и не выпустил ни одного самолета. Преимущественно это было связано с тем, что между компанией «КазАвиаСпектр» и МВЕН возник спор. Руководство авиазавода обвиняло российских специалистов в том, что они не предоставили чертежи по выпуску самолетов. МВЕН обвиняла авиазавод в неисполнении обязательств по договору.

Ранее в управлении предпринимательства и промышленности Карагандинской области сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан», что проектная годовая мощность «КазАвиаСпектр» составит 36 единиц летательной техники. При запуске проекта в Управлении заявляли, что вывести завод на проектную мощность планировалось в начале 2012 года. Позже сроки были сдвинуты, первый самолет карагандинский авиазавод намерен был выпустить в октябре 2014 года. Общая стоимость завода составила 2 млрд 196 млн тенге. Из этих средств 600 млн тенге — собственные средства предприятия, 846 млн тенге было привлечено под 4% годовых от АО «КазАгроФинанс» (позже госкомпания выдала авиазаводу несколько кредитов, их общая сумма достигла более 1,1 млрд тенге). На строительство инфраструктуры завода в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса — 2020» было вложено 750 млн тенге.

Планы по заводу были грандиозными. Предполагалось создать собственное конструкторское бюро и даже экспортировать самолеты «Фермер-2» и «Фермер-500». На руководство «КазАвиаСпектра» в 2014 году департаментом таможенного контроля было заведено уголовное дело. Авиазавод обвинили в уклонении от уплаты таможенных сборов. С февраля по июнь 2014 года «КазАвиаСпектр» накопил долгов на 32,3 млн тенге. Как сообщил в то время карагандинскому изданию nv.kz заместитель директора ТОО «КазАвиаСпектр» Андрей Глушень, долг возник в связи с финансовыми затруднениями в компании. «Мы не оплатили таможенную пошлину. Это не было сделано преднамеренно. Мы первый раз покупали части для самолетов у нашего второго партнера из Словении — авиазавода “Пипистрел”. Так получилось, что мы не смогли понять друг друга — у нас разные таможенные законодательства. Поэтому и попали в такую ситуацию», — объяснял тогда он.

За счет продажи авиазавода «КазАгроФинанс» надеялся вернуть свои вложенные средства с учетом пени. К слову, здание авиазавода с подсобными сооружениями и земельными участками является залоговым обеспечением по займу от «КазАгроФинанс» с 2012 года.