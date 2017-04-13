В МСХ РК рассказали, как будет изыматься земля под нужды государства

Как разъяснил Ерлан Нысанбаев, новый законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования земельных отношений», который был презентован сегодня в Мажилисе, не предполагает изменений, связанных с изъятием у частников земли под государственные нужды.
Однако
«В случае принудительного изъятия земель предоставляется равноценный земельный участок. Если на руках имеется
Он добавил, что в ходе разработки законопроекта выяснилось, что в ряде случаев такая практика выкупа участков не дает человеку возможности приобрести достойное жилье за компенсацию государства.
«Если он выкупил участок по кадастровой цене, то государство выкупит его по той же, в соответствии с действующими нормами закона. Ну, а если у него на руках имеется договор о том, что он выкупил его по рыночной цене, то государство выкупит его по рыночной. Пока мы руководствуемся этими нормами. Мы понимаем, что сегодня многие выражают свои мысли о том, что выкуп государством участков по кадастровой стоимости не позволяет человеку купить впоследствии новое жилье. Этот вопрос еще будет обсуждаться», — заключил