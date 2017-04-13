В МСХ РК рассказали, как будет изыматься земля под нужды государства

Как разъяснил Ерлан Нысанбаев, новый законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования земельных отношений», который был презентован сегодня в Мажилисе, не предполагает изменений, связанных с изъятием у частников земли под государственные нужды.

Однако вице-министр отметил, что в процессе обсуждения нового законопроекта предполагается, что будет пересматриваться норма, которая не позволяет владельцам изъятой земли получать компенсацию в рыночном эквиваленте, так как, по его словам, эта норма вызывает у людей большие недовольства.

«В случае принудительного изъятия земель предоставляется равноценный земельный участок. Если на руках имеется гражданско-правовой договор о купле-продаже с указанием цены, то выплачивается стоимость, но не выше рыночной. Ну, а если у него есть земельный участок, и он ничего не строил и покупал его по кадастровой стоимости, то государство его по этой цене и выкупит. Вот в этой части есть беспокойства», — констатировал Ерлан Нысанбаев.

Он добавил, что в ходе разработки законопроекта выяснилось, что в ряде случаев такая практика выкупа участков не дает человеку возможности приобрести достойное жилье за компенсацию государства.