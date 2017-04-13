Челябинские таможенники задержали партию контрафактных плюшевых игрушек

Челябинские таможенники задержали партию контрафактных детских игрушек -в отличие от оригинальной продукции американской компании китайские плюшевые зверята изготовлены из низкокачественных материалов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации ведомства, изъято около 500 мягких игрушек брендов Ty и Beanieboos.

«Партия популярных плюшевых зверят, исключительными правами на которые обладает американская компания, ввозилась из Китая в адрес одной из российских фирм», — рассказала главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Екатерина Логвинова.

По ее словам, в ответ на запрос таможни представитель правообладателя сообщил, что товар является контрафактным. Плюшевые зверьки, сшитые в Поднебесной, являются копиями оригинальной продукции: те же персонажи, та же цветовая гамма. На контрафактных изделиях присутствует характерная для всех игрушек серии деталь — глаза со сверкающим эффектом.

Как отмечают эксперты, все задержанные таможенниками игрушки имеют неровные швы и неправильные пропорции. Представитель правообладателя потребовал призвать импортера к ответственности. Ущерб от его незаконных действий он оценил более чем в 200 тыс. рублей.

В отношении российской компании, осуществившей ввоз контрафактных игрушек, возбуждено дело об административном правонарушении — по статье за нарушение авторских и смежных прав.