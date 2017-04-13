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11:49 (мск), источник: Коммерсантъ

На переселение жителей Березников из федерального бюджета выделят 1,9 млрд руб

Заявка Пермского края о выделении 2 млрд руб. из федерального бюджета на расселение жителей Березников, проживающих в зоне техногенной аварии, учтена в полном объеме.

Об этом сегодня на заседании правительства края сообщил глава региона Максим Решетников.

По его словам, в ходе состоявшейся накануне встречи главы Прикамья с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым достигнута договоренность, что Пермский край получит на расселение Березников 1,933 млрд руб. — 1,280 млрд будет выделено из резервного фонда правительства, остальные средства учтут при корректировке бюджета на 2017 год. «Надо, чтобы все эти средства максимально быстро были направлены на строительство жилья и социальной инфраструктуры Березников», — подчеркнул Максим Решетников, обращаясь к членам краевого кабмина.

Сам он намерен держать этот вопрос на личном контроле и в конце апреля планирует вновь посетить Березники.

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