На переселение жителей Березников из федерального бюджета выделят 1,9 млрд руб
Заявка Пермского края о выделении 2 млрд руб. из федерального бюджета на расселение жителей Березников, проживающих в зоне техногенной аварии, учтена в полном объеме.
Заявка Пермского края о выделении 2 млрд руб. из федерального бюджета на расселение жителей Березников, проживающих в зоне техногенной аварии, учтена в полном объеме.
Об этом сегодня на заседании правительства края сообщил глава региона Максим Решетников.
По его словам, в ходе состоявшейся накануне встречи главы Прикамья с
Сам он намерен держать этот вопрос на личном контроле и в конце апреля планирует вновь посетить Березники.