На переселение жителей Березников из федерального бюджета выделят 1,9 млрд руб

Об этом сегодня на заседании правительства края сообщил глава региона Максим Решетников.



По его словам, в ходе состоявшейся накануне встречи главы Прикамья с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым достигнута договоренность, что Пермский край получит на расселение Березников 1,933 млрд руб. — 1,280 млрд будет выделено из резервного фонда правительства, остальные средства учтут при корректировке бюджета на 2017 год. «Надо, чтобы все эти средства максимально быстро были направлены на строительство жилья и социальной инфраструктуры Березников», — подчеркнул Максим Решетников, обращаясь к членам краевого кабмина.

Сам он намерен держать этот вопрос на личном контроле и в конце апреля планирует вновь посетить Березники.