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12:02 (мск), источник: ИА REGNUM

В Приморье для специалистов судоремонтной «Звезды» построят жильё

Дальний Восток получит более 5 тысяч квартир.

За пять лет для работников судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье построят и сдадут 5 тыс. 700 квартир, что позволит обеспечить жильем более 14 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

В большинстве субъектов ДФО разработаны и приняты долгосрочные региональные программы, направленные на развитие жилищного строительства, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

«5 тысяч 700 квартир общей площадью 283,5 тыс. кв. метров будут построены в ближайшие пять лет для сотрудников судостроительного комплекса “Звезда” в Большом Камне. Это позволит обеспечить жильем более 14 тыс. человек, в первую очередь, специалистов из других регионов России, приглашенных для работы на предприятиях Дальнего Востока», — пояснили в ведомстве.

Также предусмотрен ряд других механизмов, направленных на дополнительный ввод жилья на территории ДФО, снижение стоимости кв. метра и повышение доступности приобретения жилья для желающих жить и работать в регионе.

К примеру, в 6 субъектах для жилищного строительства выделены 64 земельных участка, которые находились в государственной собственности. Их общая площадь — 1256 га. В Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях реализуются 11 проектов строительства жилья на земельных участках, предоставленных жилищно-строительным кооперативам.

Как сообщало ИА REGNUM, судостроительный комплекс «Звезда» стал первым резидентом территории опережающего развития «Большой Камень». Планируется, что при помощи 92 миллиардов рублей инвестиций, приморская судоверфь станет одной из самых передовых в России. Здесь будут выпускать элементы морских платформ, суда ледового класса и другие виды морской техники. Все этапы очередного строительства в рамках проекта планируется завершить в 2024 году.

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