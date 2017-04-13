В трёх районах Перми отключат воду

Жители сразу двух районов Перми останутся без воды на этой неделе. Как сообщает call-центр Перми, 14 апреля отключат воду в домах по адресам: ул. Семченко, 7, 9, 11, 13; ул. Танкистов, 62; ул. Кавалерийская, 18; ул. Советской Армии, 33/2, ул. Курчатова, 1а, 1 В, 1б, 2а, 3, 4а, 9, 9а; ул. Гусарова, 10, 14.

В субботу отключение запланировано в домах по адресам ул. Мира, 3, 5, 5а, 7а; ул. Сивкова, 12, 14, 16, 23, 25; ул. Снайперов, 15. Без воды останутся и дома по ул. Крисанова, 11, 13, 13а, 15, 17; ул. Якуба Коласа, 1, 3, 5, 5а; ул. Петропавловская, 97; ул. Плеханова, 12; ул. Решетникова, 24. Воды не будет с 09.00 до 18.00.

В воскресенье с 09.30 до 16.00 отключение произойдет в домах по ул. Петропавловская, 48, 45, 46, 40, 41, 55, 55а, 53, 51, 41, 43, 43/1, 52; ул. Ленина, 45; Комсомольскому пр., 24, 20, 22, 20а, 17, 15 В.