Назаров распорядился привлечь студентов для достройки проблемных поликлиники и «Эрмитажа-Сибирь»

Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение о привлечении студенческих отрядов для строительства и реконструкции стратегических объектов региона.

Речь идет о достройке политикники на 1000 мест в смену на Левобережье. Конкурс недавно выиграла компания «Стройподряд», принадлежащая бизнесмену Сергею Оркишу.

Кроме того студенческие отряды привлекут к реконструкции здания-памятника страхового товарищества «Саламандра» под «Эрмитаж-Сибирь» на улице Музейной. Объект должны сдать в 2017 году.

Также студентов задействуют при строительстве сельских домов культуры в Муромцевском, Большеуковском, Омском и Усть-Ишимском районах.

Добавим, что молодежь будет помогать в дорожных работах, каких именно, пока не уточняется.