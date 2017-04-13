Назаров распорядился привлечь студентов для достройки проблемных поликлиники и «Эрмитажа-Сибирь»
Также студотряды задействуют в дорожных работах.
Также студотряды задействуют в дорожных работах.
Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение о привлечении студенческих отрядов для строительства и реконструкции стратегических объектов региона.
Речь идет о достройке политикники на 1000 мест в смену на Левобережье. Конкурс недавно выиграла компания «Стройподряд», принадлежащая бизнесмену Сергею Оркишу.
Кроме того студенческие отряды привлекут к реконструкции
Также студентов задействуют при строительстве сельских домов культуры в Муромцевском, Большеуковском, Омском и
Добавим, что молодежь будет помогать в дорожных работах, каких именно, пока не уточняется.