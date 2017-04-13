В Башкирии назвали стоимость квартир на первичном и вторичном рынке жилья
УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Госкомитет РБ по строительству и архитектуре озвучил стоимость квартир на первичном и вторичном рынке жилья.
УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Госкомитет РБ по строительству и архитектуре озвучил стоимость квартир на первичном и вторичном рынке жилья.
«По данным статистики за 2016 год, “квадрат” жилья на первичном рынке составил в республике 51,5 тысячи рублей и 49,9 тысячи рублей на вторичном рынке. В Уфе, по информации агентства недвижимости “Эксперт”, стоимость квартир выше. Так, стоимость в новостройках составляет 61,3 тысячи рублей за квадратный метр. На вторичном рынке несколько дешевле — 58,9 тысячи рублей», — сообщил начальник отдела экономической политики Госстроя Башкортостана Никита Новиков.
По его словам, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию прошлого года, которая привела к снижению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, в прошлом году план по вводу жилья в регионе выполнен в полном объеме и составил 2,698 млн квадратных метров.
«По этому показателю мы стали первыми в Приволжском федеральном округе и четвертыми в России. Если же говорить о статистике 2017 года, то за два месяца в Башкортостане введено в эксплуатацию 284 тысячи квадратных метров жилья. Здесь мы пока тоже в лидерах и занимаем сегодня второе место в ПФО. При этом по вводу жилья на душу населения республика занимает в округе пятое место», — констатировал на заседании круглого стола в