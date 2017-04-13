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12:16 (мск), источник: Informburo.kz

Иностранца назначили коммерческим директором «Казатомпрома»

Коммерческим директором АО «Казатомпром» назначен Риаза Ризви, сообщает пресс-служба национальной атомной компании.

Источник: Informburo.kz

«Риаза Ризви имеет большой опыт в трейдинге и маркетинге сырьевых ресурсов, причём не только в урановой промышленности, но и во всем спектре энергетических ресурсов. Опыт руководителя, полученный во время работы в компаниях AEP, Constellation Energy, Nufcor и NuCap, поможет Риазу Ризви в реализации ключевых коммерческих инициатив «Казатомпрома», — указано в пресс-релизе.

Председатель Правления АО «Казатомпром» Аскар Жумагалиев выразил уверенность, что Ризви поможет компании в достижении поставленных целей.

«Мы признаём, что сейчас весьма конкурентная среда на рынке урана, и мы полны решимости сохранить лидирующую роль в отрасли. Это требует от нас постоянного развития и развития наших коммерческих навыков: снижения затрат, повышения эффективности и предоставления дополнительных выгод нашим клиентам», — приводятся в сообщении слова Аскара Жумагалиева.

В функциональные обязанности Риаза Ризви войдут вопросы координации и контроля маркетинго-сбытовой деятельности АО «Казатомпром», продвижения коммерческой стратегии швейцарской дочерней компании «Торговый дом “Казакатом”» (THK), надзора за реализацией Программы трансформации, руководства расширения рыночной доли компании на всех ключевых рынках, а также развития сотрудничества с отраслевыми игроками с целью повышения ликвидности и инноваций в секторе ядерного топлива.

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