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12:20 (мск), источник: VN.ru

«Докторская» колбаса из Новосибирска признана фальсификатом

Эксперты выявили массовую фальсификацию колбасы в Сибири. 13 из 15 образцов, в том числе и двух новосибирских производителей «Докторской», не соответствуют требованиям национальных стандартов России и содержат признаки фальсификации.

Рейтинговая оценка колбасы вареной «Докторской» состоялась в Центре стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае. На дегустацию членам экспертной комиссии было представлено 15 образцов продукции.

Вся продукция произведена в Новосибирской, Московской, Кемеровской, Омской и Томской областях, в Москве и в Республике Хакасии, на предприятиях в Красноярском крае. «Докторская» приобреталась в тех торговых сетях, где имеются стабильные условия для ее хранения. Все образцы исследовались в аккредитованном испытательном центре. Определялся фактический состав продукта и физико-химические показатели — массовые доли жира, белка, общего фосфора.

В ходе рейтинговой оценки были объявлены результаты лабораторных испытаний. В 13 из 15 образцов выявлены различные нарушения нормативной документации — в частности, при гистологических исследованиях обнаружены вещества, не заявленные на маркировке потребительской упаковки. В антирейтинге оказались и образцы колбасы «Докторская», изготовленной на ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (Новосибирская область, село Криводановка) и ООО «Торговая площадь» (Новосибирск).

Кроме того, в шести из 15-ти образцов выявлены нарушения по физико-химическим показателям (заниженная массовая доля белка, завышенные массовые доли жира и общего фосфора). Ряд образцов колбасы вызвал критические замечания экспертов и по органолептическим качествам (вкусу, цвету, консистенции и запаху), в двух обнаружены небольшие фрагменты костей. 13 образцов решением экспертной комиссии были сняты с оценки.

— В рамках рейтинговой оценки 2017 года нам удалось охватить практически всех производителей «Докторской», которые занимают основную долю регионального рынка, — говорит заместитель председателя экспертной комиссии Надежда Воронкина. — К сожалению, большинство исследованных образцов легендарное имя «Докторской» носить не могут. По сути, это другой мясной продукт, содержащий животный белок, соевый изолят и соевый концентрат, каррагинан, камедь, крахмал и другие компоненты. То есть все те ингредиенты, которых в «Докторской» быть не должно. Фактически за последние годы ситуация с качеством и безопасностью колбасы в регионе не меняется.

По словам экспертов, причиной нарушений может быть используемое сырье — например, фальсифицированное сухое молоко с содержанием сои или крахмала.

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