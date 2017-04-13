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12:17 (мск), источник: РИА Крым

Строители начали монтировать кровлю нового терминала аэропорта «Симферополь»

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). В соответствии с графиком выполнения работ строители приступили к устройству кровли нового терминала аэропорта «Симферополь». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В данный момент смонтировано уже более 1 тыс кв м профилированного листа. Работы начались в конце февраля и ведутся параллельно с монтажом металлоконструкций. Общая площадь кровли составит более 30 тыс кв м.

«Крышу здания нового терминала оборудуют пятнадцатью уникальными зенитными фонарями, которые будут обеспечивать комфорт пассажиров благодаря проникновению солнечного света внутрь здания. Наличие элементов естественного освещения позволит повысить энергоэффективность и снизить нагрузку на окружающую среду, уменьшая потребление энергии», — говорится в сообщении.

Помимо работ по монтажу кровли уже смонтировано более половины металлоконструкций — 3 тыс тонн из общего объема в 5 тыс 700 тонн.

«Ведутся работы по возведению железобетонных конструкций здания терминала, уже произведено бетонирование 7 тыс кубометров вертикальных конструкций и 11 тыс кубометров перекрытий», — отмечают в пресс-службе.

Для успешной реализации графика строительных работ всего на объекте задействовано более 1,5 тыс человек и около 100 единиц техники.

«Кроме того, в этом месяце строители планируют завершить монолитные работы, провести монтаж криволинейного фасада и кровли, в планах — приступить к монтажу инженерных систем», — рассказали на предприятии.

Параллельно со строительством нового терминала продолжаются работы по возведению зданий технологических и государственных контрольных органов, кинологического комплекса и других необходимых для функционирования аэровокзального комплекса объектов.

Как сообщай сайт РИА Новости (Крым), после введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 78 тыс кв м пропускная способность аэропорта возрастет до 3 тыс 650 пассажиров в час, и в целом за год он сможет обслужить 6,5 млн пассажиров. Кроме того, новый терминал станет более комфортным и позволит увеличить скорость обслуживания пассажиров. Для этого там появится 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов.

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