ФАС: затраты на мобильные генераторы в Крыму не отразятся на ценах за электроэнергию

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Учет затрат на использование передвижных генераторов в Крыму и Севастополе в тарифе на мощность, который предлагает с 2018 года производить Минэнерго, не приведет к росту цен на электроэнергию для конечного потребителя. Об этом сообщил ТАСС начальник управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Васильев.

«Это не окажет существенного влияния на конечные цены для потребителей в ценовых зонах и может составить десятые доли процента от цены на электроэнергию и мощность на оптовом рынке», — уверен Васильев.

Как сообщалось ранее, Минэнерго подготовило проект постановления, по которому с 1 января 2018 года предлагается учитывать в тарифе на мощность для мобильных генерирующих объектов мощностью более 20 МВт, расположенных в Крыму и Севастополе, затраты на перебазирование передвижных генераторов. Это предложение распространяется на мобильные генераторы, перебазированные на территорию Крыма и Севастополя после 1 февраля 2017 года, и их мощность поставляется в вынужденном режиме.

Васильев отметил, что в соответствии с проектом постановления, затраты будут учитываться в цене на мощность, покупаемой участниками оптового рынка в ценовых зонах. «То есть не надбавка к цене, а учитывается в самой цене», — сказал он.

Передвижные генерирующие объекты сейчас используются для мобильного обеспечения резерва мощности или оперативной компенсации дефицита электроэнергии при аварийных ситуациях в Единой энергетической системе России. Как сообщили ТАСС в Минэнерго, использование мобильных генерирующих объектов на практике показало свою эффективность и позволило, в частности повысить надежность энергоснабжения олимпийских объектов во время проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, предотвратить дефицит мощности в Крымской энергосистеме.