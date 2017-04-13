В Омске только за сутки заасфальтировали больше 2 000 метров дорог

За последние два дня омские дорожники увеличили объемы работ почти вдвое. В настоящий момент аварийно-восстановительный ремонт дорог ведется сразу в нескольких зонах. Это Кировский, Советский, Октябрьский и Ленинский округа города.

За последние сутки было заасфальтировано более 2 000 квадратных метров городских магистралей, тогда как недавно этот показатель находился на уровне 1 250 квадратных метров.

Ямочный ремонт по новым технологиям с использованием жидкого асфальта проводят работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Ускорить темпы распорядился мэр Омска Вячеслав Двораковский.

По данным департамента городского хозяйства администрации Омска, активно ремонтировались улицы Конева, Ватутина и Комарова, а также 22 Апреля, Волгоградская и Серова. В списках также значатся участки на Петра Осминина, Объездной дороге, Загородной, Доковской и Мамина-Сибиряка, а также на 4-й Поселковой и на Пушкинском тракте .