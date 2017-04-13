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13:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омске только за сутки заасфальтировали больше 2 000 метров дорог

Из-за сухой и теплой погоды аварийно-восстановительные работы ведутся стремительными темпами. Ремонт идет на Левобережье, в Нефтяниках и центре города.

За последние два дня омские дорожники увеличили объемы работ почти вдвое. В настоящий момент аварийно-восстановительный ремонт дорог ведется сразу в нескольких зонах. Это Кировский, Советский, Октябрьский и Ленинский округа города.

За последние сутки было заасфальтировано более 2 000 квадратных метров городских магистралей, тогда как недавно этот показатель находился на уровне 1 250 квадратных метров.

Ямочный ремонт по новым технологиям с использованием жидкого асфальта проводят работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Ускорить темпы распорядился мэр Омска Вячеслав Двораковский.

По данным департамента городского хозяйства администрации Омска, активно ремонтировались улицы Конева, Ватутина и Комарова, а также 22 Апреля, Волгоградская и Серова. В списках также значатся участки на Петра Осминина, Объездной дороге, Загородной, Доковской и Мамина-Сибиряка, а также на 4-й Поселковой и на Пушкинском тракте .

Дорожники отмечают, что горячий асфальт используется на просохших участках дорожно-транспортной сети. Работы удалось ускорить вдвое благодаря установившейся в городе сухой и солнечной погоде. Участки просохли и готовы к локальной реконструкции.

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