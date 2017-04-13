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18:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Бюджет Волгограда в текущем году дополнительно получит 4 млрд рублей

Комитет по бюджету и налогам гордумы Волгограда утвердил поправки в бюджет текущего года, сообщает пресс-служба представительного органа.

Налоговые и неналоговые доходы города в текущем году увеличатся на 64 млн рублей, еще 4 млрд рублей составят безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. В результате доходы казны предлагается скорректировать до 19,261 млрд рублей и увеличить расходы до 19,462 млрд рублей.

Проект соответствующего решения будет включен в повестку ближайшего заседания гордумы, уточнили в пресс-службе. Также депутаты намерены назначить дату публичных слушаний по исполнению городского бюджета в прошлом году.

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