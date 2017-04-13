Бюджет Волгограда в текущем году дополнительно получит 4 млрд рублей
Комитет по бюджету и налогам гордумы Волгограда утвердил поправки в бюджет текущего года, сообщает
Комитет по бюджету и налогам гордумы Волгограда утвердил поправки в бюджет текущего года, сообщает
Налоговые и неналоговые доходы города в текущем году увеличатся на 64 млн рублей, еще 4 млрд рублей составят безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. В результате доходы казны предлагается скорректировать до 19,261 млрд рублей и увеличить расходы до 19,462 млрд рублей.
Проект соответствующего решения будет включен в повестку ближайшего заседания гордумы, уточнили в