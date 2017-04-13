Новосибирские дорожники пожаловались на срыв сроков ремонта

Об этом сообщили в комитете Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике. Здесь отметили, что еще в конце марта этого года региональным минфином были заблокированы лимиты бюджетных обязательств по линии областного министерства транспорта и дорожного хозяйства в размере 1,8 миллиарда рублей, из которых 919,4 миллиона рублей предназначались Территориальному управлению автомобильных дорог.

— Это препятствует размещению государственного и муниципального заказов на выполнение запланированных на 2017 год практически всех видов дорожных работ, включая строительство, реконструкцию, капитальный и планово-предупредительный ремонты, — пояснил руководитель профильного комитета Федор Николаев. — Мы неоднократно рекомендовали областному правительству безотлагательно начать проведение закупочных процедур за счет средств дорожного фонда. Реализация ряда ключевых проектов в дорожном комплексе региона может оказаться под угрозой срыва.