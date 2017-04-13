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13:06 (мск), источник: "Российская газета"

Новосибирские дорожники пожаловались на срыв сроков ремонта

Дорожники опасаются, что не смогут выполнить запланированные в этом году работы. В Новосибирской области из-за промедления с конкурсными процедурами может затянуться выполнение госпрограммы строительства и ремонта автодорог.

Об этом сообщили в комитете Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике. Здесь отметили, что еще в конце марта этого года региональным минфином были заблокированы лимиты бюджетных обязательств по линии областного министерства транспорта и дорожного хозяйства в размере 1,8 миллиарда рублей, из которых 919,4 миллиона рублей предназначались Территориальному управлению автомобильных дорог.

— Это препятствует размещению государственного и муниципального заказов на выполнение запланированных на 2017 год практически всех видов дорожных работ, включая строительство, реконструкцию, капитальный и планово-предупредительный ремонты, — пояснил руководитель профильного комитета Федор Николаев. — Мы неоднократно рекомендовали областному правительству безотлагательно начать проведение закупочных процедур за счет средств дорожного фонда. Реализация ряда ключевых проектов в дорожном комплексе региона может оказаться под угрозой срыва.

Он отметил, что в прошлом году основной объем государственных и муниципальных закупок в сфере дорожного хозяйства был проведен в августе-сентябре, то есть в конце строительного сезона, по ряду объектов они проводились неоднократно или вообще не состоялись.

В этом году, поскольку на проведение конкурсных процедур в среднем уходит 105 календарных дней, заключение контрактов, вероятно, произойдет только в июле.

— Дорожно-строительный сезон в регионе заканчивается 20 октября. То есть на проведение работ останется три месяца минус дни с неблагоприятными погодными условиями. При таком раскладе невозможно осуществить мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, которые финансируются по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года». Кроме того, к 1 сентября должны быть приведены в порядок школьные маршруты. В 2017 году на эти цели потребуется 235 миллионов рублей, — предупредил Федор Николаев.

Ссылаясь на опыт прошлого года, генеральный директор «Новосибирскавтодора» Андрей Лобанов напомнил о последствиях позднего проведения торгов.

— Учитывая, что дорожно-строительный сезон в Сибири достаточно короткий, нам зачастую приходится организовывать на объектах чуть ли не круглосуточный режим работы, приобретать материалы по завышенным ценам в пик строительного сезона, справляться с неблагоприятными погодными условиями. В прошлом году на торги по ряду объектов вообще никто из подрядчиков не подал заявок, так как сроки исполнения обязательств по госконтракту были нереальными. В этом году, похоже, тенденция сохраняется, — заявил Лобанов.

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил корреспонденту «РГ», что часть лимитов финансирования дорожной отрасли, утвержденных областным законом, действительно придерживается, но в течение года все средства поэтапно направляются на проведение запланированных работ. «Сейчас все лимиты открыты», — заверил глава региона.

Справка «РГ».

Объем дорожного фонда Новосибирской области в 2017 году составляет девять миллиардов рублей. Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017—2018 годах позволит региону привлечь еще 4,6 миллиарда рублей, из которых два миллиарда — средства федерального бюджета.

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