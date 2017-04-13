Новосибирские дорожники пожаловались на срыв сроков ремонта
Дорожники опасаются, что не смогут выполнить запланированные в этом году работы. В Новосибирской области
Дорожники опасаются, что не смогут выполнить запланированные в этом году работы. В Новосибирской области
Об этом сообщили в комитете Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике. Здесь отметили, что еще в конце марта этого года региональным минфином были заблокированы лимиты бюджетных обязательств по линии областного министерства транспорта и дорожного хозяйства в размере 1,8 миллиарда рублей, из которых 919,4 миллиона рублей предназначались Территориальному управлению автомобильных дорог.
— Это препятствует размещению государственного и муниципального заказов на выполнение запланированных на 2017 год практически всех видов дорожных работ, включая строительство, реконструкцию, капитальный и
Он отметил, что в прошлом году основной объем государственных и муниципальных закупок в сфере дорожного хозяйства был проведен в
В этом году, поскольку на проведение конкурсных процедур в среднем уходит 105 календарных дней, заключение контрактов, вероятно, произойдет только в июле.
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— Учитывая, что
В свою очередь, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил корреспонденту «РГ», что часть лимитов финансирования дорожной отрасли, утвержденных областным законом, действительно придерживается, но в течение года все средства поэтапно направляются на проведение запланированных работ. «Сейчас все лимиты открыты», — заверил глава региона.
Справка «РГ».
Объем дорожного фонда Новосибирской области в 2017 году составляет девять миллиардов рублей. Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017—2018 годах позволит региону привлечь еще 4,6 миллиарда рублей, из которых два миллиарда — средства федерального бюджета.