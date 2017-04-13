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13:25 (мск), источник: NewsKo

В Краснокамском районе полигон ТБО вновь передадут в концессию

Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации Краснокамского района объявил конкурс на право заключения концессионного соглашения в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Краснокамского района.

Напомним, начиная с 2007 года полигон ТБО Краснокамска находился в концессии у ООО «Буматика». По условиям концессионного соглашения инвестор построил на полигоне завод по сортировке и утилизации твёрдых бытовых отходов. Открытие первого пускового комплекса полигона ТБО в Краснокамске состоялось в начале 2008 года. Стоимость объекта составила более 32 млн руб.

Строительство финансировалось из краевого и муниципального бюджетов. Объект, расположенный в 10 километрах севернее Краснокамска, в частично отработанном карьере кирпичной глины, рассчитан на захоронение 520 тыс. тонн отходов в течение 20 лет эксплуатации. Площадь полигона составляет 16 га. Проектом предусмотрена укладка бытовых отходов по классической технологии послойного уплотнения.

Полигон работает на четыре поселения с населением около 74 тысяч человек и предназначен для сбора, размещения отходов IV-V классов опасности, включая твёрдые коммунальные отходы.

Полигон ТБО в Краснокамском районе разделён на три зоны: технологическую, хозяйственную и резервную. Технологическая зона включает: участок захоронения с ограждающими дамбами, водоотводные канавы, пруд-регулятор из трёх секций.

Хозяйственная зона представляет собой: контрольно-пропускной пункт, автовесовую, стоянку технологических машин, пожарные резервуары, трансформаторную подстанцию, сети электроснабжения, наблюдательные скважины, ограждение по периметру земельного участка.

Заявки на конкурс принимаются до 30 мая 2017 года. Итоги конкурса будут подведены 30 июня 2017 года, пишет investinfra.ru.

Объём инвестиций составит порядка 200 млн руб. Концессионное соглашение планируется заключить на 13 лет.

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