На ЯМЭФ подпишут десятки соглашений более чем на 100 млрд рублей

Об этом заявил председатель правления Фонда «Ялтинский международный экономический форум», сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров на пресс-конференции в формате телемоста Москва — Симферополь.

«Запланировано подписание нескольких десятков контрактов. Это более ста миллиардов рублей», — сказал Назаров.

По его словам, третий по счету ЯМЭФ будет проходить в гораздо большем международном масштабе, чем предыдущие два.

«Мы ждем участников в количестве более полутора тысяч человек из более чем 40 стран мира. Это известные политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы. В целом в рамках форума пройдет около 30 деловых мероприятий, в которых примут участие более 250 спикеров», — уточнил глава правления фонда.

В частности, по его словам, делегация из Италии на ЯМЭФ будет состоять более чем из 50 представителей.

Назаров также сообщил, что в рамках предстоящего форума будет подписано соглашение о сотрудничестве между Ялтой и итальянским городом Ровиго (область Венето).