Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
СМИ: Мария Максакова обратилась к погибшему мужу
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
13:38 (мск), источник: Ежедневник.by

Третий не радующийся: из-за конфликта Беларуси и России Клайпедский порт потерял треть оборота

В первом квартале этого года, в основном из-за сокращения транзита белорусских нефтепродуктов, обработка грузов Клайпедским государственным морским портом снизилась на 27,3%.

Источник: Ежедневник.by

В том числе Klaipedos Nafta потеряла 33% объемов. Кроме уменьшения поставок из Беларуси на деятельности терминала отразился ремонт на Orlen Lietuva, говорится в сообщении дирекции порта.

В итоге в январе-марте компания обработала 1,554 млн тонн нефтепродуктов против 2,321 млн. тонн в аналогичном периоде 2016 года.

С другой стороны продолжал в первом квартале этого года расти поток других транзитных грузов из Беларуси — в первую очередь, калийных удобрений. Пропускная способность терминала сыпучих грузов BKT увеличилась до 1,7 млн тонн против 1,5 млн тонн в первом квартале 2016 года. В прошлом году через этот терминал, совладельцем которого является «Беларуськалий», прошло 7,1 млн тонн удобрений.

По данным администрации порта, на белорусские товары приходится чуть более 30% из примерно 14 млн тонн грузов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Сацук: Зачем "Белтелеком" отправился назад в прошлое и зарыл в землю деньги?
Кремль прокомментировал выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о Беслане
Дамаск: коалиция ударила по складу химоружия ИГ
СК раскрыл подробности дела против бывшего главы Марий Эл 
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
Фильм Звягинцева вошел в программу Каннского кинофестиваля
Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Валерия, Водонаева на съемках возрожденных «12 злобных зрителей» Легендарное шоу вернется на «MTV Россия» в апреле с первой ведущей Яной Чуриковой
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь