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14:07 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске смягчили ограничения для торговли алкоголем

Депутаты Законодательного собрания Омской области отменили ряд поправок в региональные законы, ужесточавшие правила торговли алкогольной продукцией. Сделать это их заставили изменения в соответствующих федеральных нормативных актах.

Омские парламентарии в последние годы довольно активно закручивали гайки предпринимателям, торгующим горячительными напитками. Сначала они запретили их реализацию на территории региона с 22.00 до 10.00 часов, затем — продажу алкоголя в фастфудах, следом — продажу слабоалкогольных коктейлей и энергетиков.

Действие сухого закона, первоначально касавшееся мест проведения культмассовых и спортивных мероприятий, впоследствии распространилось на нестационарные торговые объекты — павильоны и киоски, а в марте прошлого года депутаты запретили реализацию спиртного в кафе и ресторанах, площадь зала которых составляет менее 25, а в районах области — менее пятнадцати квадратных метров.

Такое же решение было принято в отношении заведений общепита, расположенных на первых этажах многоэтажных домов. Вскоре прикрыли и такую лазейку как доставка алкоголя на дом в ночные часы. Размеры штрафов за нарушение правил реализации спиртосодержащей продукции для должностных лиц достигли десяти тысяч рублей, юридических — ста тысяч (с конфискацией товара).

По словам Вадима Морозова — руководителя рабочей группы, подготовившей эти законопроекты, инициативы основывались на обращениях и предложениях жителей области. Регион попал в десятку самых «непьющих» в стране, а по данным полиции, ограничения позитивно сказались на статистике правонарушений.

— За последний год число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в Омской области составило 32,4 процента всех правонарушений. Для сравнения: в среднем по России этот показатель равен 37 процентам, по СФО — 43,8, — сообщил корреспонденту «РГ» заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Омской области Виталий Пасько.

Региональные депутаты намеревались идти дальше и еще больше ужесточить закон, обязав предпринимателей установить видеокамеры в местах продажи алкоголя, чтобы контролировать торговлю на вынос. Однако со вступлением в силу поправок в федеральном законодательстве им пришлось ослабить завоеванные позиции.

В частности, новый регламент разрешает торговлю алкоголем в точках общественного питания, в том числе в ночное время. Правда, делать это можно только при наличии зала обслуживания посетителей. Но специалисты полагают, что, например, многочисленные торговцы шаурмой и чебуреками без особого труда смогут выполнить это условие и спокойно продавать алкогольные напитки, пристроив к киоску тамбур. Помимо этого, закон разрешает торговать горячительным на стадионах и аренах во время проведения спортивных соревнований и турниров. Исключения составляют детские мероприятия.

Есть в новых правилах и запреты. Один из них касается торговли алкоголем на остановках общественного транспорта. Однако специалисты не уверены, что это станет особым препятствием для предпринимателей.

— Проблема в том, что в сегодняшнем законодательстве вообще нет такого понятия как остановка, — поясняет заместитель директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов. — В правилах дорожного движения также отсутствуют сведения о том, что представляет собой остановочный карман, какими должны быть его параметры и что считать прилегающей территорией. И если продавец поставит киоск в метре от остановки, предъявить ему будет нечего.

Законодательство, регулирующее алкогольный рынок, является одним из самых динамичных. Сейчас депутаты Госдумы предлагают ограничить интернет-торговлю спиртным, разрешив внесудебную блокировку соответствующих сайтов. Документ также предусматривает категорический запрет продажи спиртосодержащей продукции через торговые автоматы.

Прямая речь

Евгений Рабинович, председатель Омского союза потребителей «Щит»:

— Покупатели должны иметь право выбора. К тому же практика показывает, что одни только запретительные меры не дают должного эффекта. Запретный плод сладок, а спрос рождает предложение. Ограничения официальных продаж тут же дают импульс развитию теневого сектора. В результате их введения сотни омских предпринимателей покинули рынок, а региональный бюджет потерял 2,6 миллиарда рублей. Теперь доходы казны вырастут.

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