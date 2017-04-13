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15:59 (мск), источник: ТАСС

Рыбохозяйства Челябинской области создадут логистический центр до 2022 г

Оттуда продукция будет расходиться по сетевым магазинам.

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Первый логистический центр рыбной продукции будет создан в Челябинской области до 2022 года, сообщил журналистам начальник отдела рыбоводства и рыболовства Министерства сельского хозяйства региона Алексей Екимов.

«Десять рыбохозяйств Челябинской области вошли в проект по созданию в регионе кластера рыбной промышленности. По прогнозам, до 2022 года в рамках этого проекта начнет работать первый в области отраслевой логистический центр. Заинтересованные рыбохозяйства будут поставлять продукцию в центр, а оттуда она будет расходиться по сетевым магазинам», — сказал Екимов.

По его словам, сегодня абсолютное большинство рыбохозяйств региона не могут работать с сетевыми магазинами. «Сети не берут на реализацию крупные партии выловленной рыбы, они говорят, что хранить ее негде. А нам невыгодно развозить по сетям мелкие партии. С появлением полноценного логистического центра эта проблема будет полностью решена», — сказал ТАСС заместитель гендиректора компании «Челябрыбхоз» Евгений Рындин.

Он отметил, что сейчас основной объем производимой в Челябинской области рыбы продают рыбоперерабатывающим цехам области и соседних регионов. На прилавках свежевыловленная челябинскими хозяйствами рыба практически не встречается.

По данным областного Минсельхоза, в 2014 году рыбохозяйства области произвели 4 398 тонн рыбы, в 2015 году — 4 550 тонн, в 2016 году — 4 695 тонн (прогноз на 2017 год пока не раскрывается — прим. ТАСС). Для сравнения: в 2016 году в Курганской области произведено 4 340 тонн, в Тюменской — 2 982 тонны.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в создаваемый в Челябинской области рыбный кластер составит 6,58 млрд рублей. В состав кластера войдут завод по выращиванию клариевого сома мощностью 10 тыс. тонн в год товарной продукции, производство комбикорма для нужд комплекса, производство рыбной муки и жира для пополнения сырьевой базы производства кормов, логистический центр, тепличный комплекс мощностью 17 тыс. тонн овощей в год.

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