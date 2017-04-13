Стало известно, снизится ли процентная ставка по ипотеке в Башкирии

Как сообщили на заседании круглого стола в РБК-Уфа, за 2016 год в республике выдано 30,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму около 43 млрд рублей. Уровень ставок ипотечных кредитов составил 12,7 процента. Это на 0,9 процентного пункта ниже, чем в 2015 году.

«К 1 марта текущего года в регионе выдано уже почти 3,2 тысячи ипотечных кредитов объемом порядка 4,7 миллиарда рублей. Уровень ставок по ипотечным кредитам составил 12,1 процента. Это на 0,5 процента ниже аналогичного показателя 2016 года», — констатировал начальник отдела экономической политики Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Никита Новиков.

Как отметили представители банковского сообщества, спрос на ипотеку действительно увеличился. Процентная ставка по ипотечным кредитам во всех банках примерно одинакова. При этом понижать ставки «не планируется, поскольку они и так уже снизились».

По мнению экспертов, рынок жилья в регионе стал более стабильным и прозрачным. Рынок жилья стал надежным, особенно первичный. Всё это побуждает людей приобретать новые квартиры.

При этом, если рынок жилья в Уфе уже сложился, то о республике в целом такого сказать пока нельзя. Есть вопросы со спросом, далеко не все застройщики готовы выйти на региональный рынок.

Время традиционной ипотеки уже прошло, убеждены представители банковского сообщества. Выиграет тот банк, который двигается от ипотеки, ищет новые ниши, запускает новые программы. Речь в первую очередь идет о поиске клиентов, не имеющих возможности взять стандартную ипотеку. Для них банки уже начали готовить специальные условия и предложения.

Как сообщало агентство «Башинформ», в 2016 году в республике «квадрат» жилья на первичном рынке стоил 51,5 тысячи рублей, на вторичном — 49,9 тысячи. В Уфе, по информации агентства недвижимости «Эксперт», стоимость квартир в новостройках составляет 61,3 тысячи рублей за квадратный метр. На вторичном рынке несколько дешевле — 58,9 тысячи рублей.