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13:42 (мск), источник: Sputnik.by

Данкверт: вместо белорусской минералки везут турецкие помидоры

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Вокруг поставок санкционных продуктов в Россию сформировались «криминальные сообщества», заявил глава Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт.

Источник: Sputnik.by

По словам главы ведомства, за время продэмбарго были выявлены такие схемы поставок санкционных продуктов, как ложный транзит, поставка под видом товаров прикрытия, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.

Минералка или помидоры

«Теперь понимают, что мы машины с сельхозпродукцией можем досматривать, а с клеем, строительным материалом, бутылками с пивом и с минеральной водой — не можем. Минеральная вода белорусская — очень популярно. Открываешь, а там — турецкие помидоры», — привел пример Данкверт в интервью RNS.

Сотрудники Россельхознадзора указывают на признаки фальсификации при попытке ввоза санкционных продуктов.

Данкверт подчеркнул: вокруг поставок «санкционной» продукции сформировались «криминальные сообщества».

«И одна африканская страна, закрытая Россельхознадзором, с легкостью меняется на другую экзотическую страну и, что примечательно, сертифицируется белорусской стороной. Данный факт дает нам все основания не доверять такой сертификации», — подчеркнул Данкверт.

Фактическая легализация?

Руководитель ведомства отметил, что, выдавая свои реэкспортные сертификаты на овощи и фрукты, поступающие из стран Европы под видом африканских, республика «фактически легализует «санкционную» продукцию, делая все для запутывания страны происхождения продукции.

Чиновник отметил: за год служба не подтвердила поставки продукции из 25 стран Азии и Африки, которые шли в Россию через Беларусь.

«По моим подсчетам вот эти 25 стран могли поставить от 250 до 500 тыс. тонн продукции. Белорусы формально сказали: мы доверяем фитосанитарным службам Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, которые нам давали, что это африканская продукция. А почему дальше действий нет, почему они не объявили этим службам недоверие? Это неприятный вопрос», — отметил Данкверт.

Кроме того, Данкверт предложил возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси, а также рассказал о своем отказе от белорусского творога после громких заявлений белорусских властей.

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