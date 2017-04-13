Нацсовет назначил проверки четырем компаниям группы «Интер» из-за несоблюдения квот

Так, по результатам мониторинга вещания общенациональных каналов, Национальный совет назначил внеплановые проверки компаниям ЗАО «Телеканал «Интер», ООО «Телестудия «Служба информации», ООО «ТРК «Музыка ТВ» и ООО «ТРК «Кино ТВ», которые входят в Inter Media Group.

Известно, что согласно требованиям части четвертой статьи 28 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», лицензиаты между 07:00 и 23:00 должны соблюдать определенные пропорции между украинскими и иностранными передачами.

Так, передачи европейского производства, а также США и Канады, должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания — передачи украинского производства. Проверки призваны подтвердить результаты мониторинга, после чего Национальный совет примет соответствующие решения.

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал 10 радиостанций за несоблюдение квот на украиноязычный контент в эфире.