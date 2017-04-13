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14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля

Сохранение текущих цен на нефть приведет к ослаблению российской валюты, и к концу 2017 года курс доллара может подняться до 62 рублей за доллар, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Ранее он заявлял, что нынешние нефтяные котировки поднимут американскую валюту до 63−64 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Сохранение текущих цен на нефть приведет к ослаблению российской валюты, и к концу 2017 года курс доллара может подняться до 62 рублей за доллар. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает «Интерфакс».

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Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, снижение нефтяных котировок до 40 долларов за баррель к концу нынешнего года приведет к укреплению доллара примерно до 68 рублей, полагает министр.

ВВП России в 2017 году увеличится на два процента, сообщил Орешкин. При этом он подчеркнул, что укрепившаяся национальная валюта может замедлить рост экономики уже в середине года, отметил он.

На Московской бирже доллар к 13:10 мск подешевел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на четыре копейки, до 56,57 рубля. Евро упал на 13 копеек, до 60,25 рубля. Цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,09 процента, до 55,91 доллара.

6 апреля глава Минэкономразвития выразил мнение, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63−64 рублей, а к концу года он достигнет 68 рублей.

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