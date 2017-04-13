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14:19 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» установил исторический рекорд по пассажиропотоку

Международный аэропорт «Кольцово» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») обслужил по итогам первого квартала этого года 940,4 тыс. человек, увеличив свой результат относительно аналогичного периода прошлого года на 21%. Почти миллион пассажиров по итогам первого квартала — исторический рекорд для аэропорта.

Столько пассажиров за первые три месяца «Кольцово» в своей современной истории еще не обслуживал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Кольцово», главной тенденцией начавшегося года можно назвать динамичное восстановление спроса на международные перевозки. В первом квартале количество пассажиров на международных рейсах выросло почти на 77% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как прирост на внутренних направлениях в целом не превысил 10%.

Всего с начала года «Кольцово» обслужил на международных рейсах более 249 тыс. человек. Наибольшее количество пассажиров обеспечили рейсы в Дубай, Нячанг, Прагу и Пекин, также положительно на динамике пассажиропотока отразились новые направления — Санья, Анталья, Рим и Париж.

Среди отечественных направлений лидером по вкладу в увеличение пассажиропотока остается Москва. С начала года пассажиропоток на этом направлении вырос на 49 тыс. человек, что на 12,5% больше показателей прошлого года. Также существенный рост трафика был отмечен на рейсах в Симферополь, Красноярск и Новосибирск.

Примечательно, что общее количество направлений, доступных из «Кольцово» в этому году осталось прежним, но вслед за новыми рыночными тенденциями изменилась структура. В прошлом году из 87 направлений 35 были международными, в первом квартале этого года их стало на четыре больше.

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