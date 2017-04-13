В Омской области начали бороться с африканской чумой свиней

Запрет крестьянского забоя предотвратит распространение африканской чумы свиней и других болезней сельскохозяйственных животных, об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

От внезапного вторжения разорительной «африканки» не застрахованы, как показывает практика, ни многотысячное поголовье высокотехнологичного свиноводческого комплекса, ни свиньи с обычного крестьянского подворья. Поэтому чем оперативнее, жёстче и бескомпромисснее будут проводиться все необходимые мероприятия по профилактике африканской чумы свиней, тем защищённее будет территория региона.

Учитывая большую заразность вируса, лечение зараженных животных запрещено. Их уничтожают, поэтому убытки могут быть многомиллионными для ферм.

Напомним, что с вступлением в силу с 1 мая 2014 года на территории Российской Федерации технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» запрещено обращение мяса сельскохозяйственных животных, не подвергнутых убою на мясоперерабатывающих предприятиях, убойных пунктах или убойных площадках.