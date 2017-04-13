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14:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Статистики Башкирии назвали цены на бензин в Уфе

УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены в Уфе на отдельные виды нефтепродуктов по состоянию на 10 апреля.

Согласно данным выборочного мониторинга, литр дизельного топлива стоит в башкирской столице 38,28 рубля. Бензин марки А-76 (АИ-80) — 33,90 рубля, АИ-92 — 35,74 рубля, АИ-95 — 38,86 рубля за литр.

По сравнению с 11 апреля 2016 года стоимость бензина на уфимских АЗС выросла в среднем на 6 процентов, дизтоплива — на 6,5 процента.

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