Статистики Башкирии назвали цены на бензин в Уфе

Согласно данным выборочного мониторинга, литр дизельного топлива стоит в башкирской столице 38,28 рубля. Бензин марки А-76 (АИ-80) — 33,90 рубля, АИ-92 — 35,74 рубля, АИ-95 — 38,86 рубля за литр.

По сравнению с 11 апреля 2016 года стоимость бензина на уфимских АЗС выросла в среднем на 6 процентов, дизтоплива — на 6,5 процента.