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14:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе уничтожили более тонны санкционных груш и томатов

УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе по итогам одной проверки уничтожены более тонны польских груш и турецких помидоров.

Источник: AP 2017

Как сообщили в Башкортостанской таможне, сотрудники ведомства приняли участие в рейде по крупной плодоовощной базе и обнаружили, что на одном из складов хранятся партии фруктов и овощей из Польши и Турции. Продукция этих стран находится в санкционном списке, поэтому ее изъяли и уничтожили путем раздавливания бульдозером.

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