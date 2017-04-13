В Уфе уничтожили более тонны санкционных груш и томатов
УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе по итогам одной проверки уничтожены более тонны польских груш и турецких помидоров.
УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе по итогам одной проверки уничтожены более тонны польских груш и турецких помидоров.
Как сообщили в Башкортостанской таможне, сотрудники ведомства приняли участие в рейде по крупной плодоовощной базе и обнаружили, что на одном из складов хранятся партии фруктов и овощей из Польши и Турции. Продукция этих стран находится в санкционном списке, поэтому ее изъяли и уничтожили путем раздавливания бульдозером.