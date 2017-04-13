В Крыму планируют наладить производство стеклотары — Кабаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). На Ялтинском международном экономическом форуме представят инвестиционный проект, предполагающий запуск в Керчи стеклотарного производства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). На Ялтинском международном экономическом форуме представят инвестиционный проект, предполагающий запуск в Керчи стеклотарного производства.
Об этом на
Он отметил, что проект предусматривает «выпуск бутылок, банок с использованием вторичного сырья». «Мы все в этом заинтересованы, и здесь мы работаем и с МинЖКХ и с Минэкономразвития», — рассказал заместитель министра.
Кабаков подчеркнул, что в настоящее время в Республике стекольная промышленность отсутствует.
«Стекольной промышленности у нас сейчас нет. Мы неоднократно с Госсоветом работали по этому вопросу. При отсутствии стекольного производства мы не можем использовать вторичное сырье и то стекло, которое у нас по Крыму везде лежит», — пояснил он.