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14:29 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму планируют наладить производство стеклотары — Кабаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). На Ялтинском международном экономическом форуме представят инвестиционный проект, предполагающий запуск в Керчи стеклотарного производства.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель министра промышленной политики РК Борис Кабаков.

Он отметил, что проект предусматривает «выпуск бутылок, банок с использованием вторичного сырья». «Мы все в этом заинтересованы, и здесь мы работаем и с МинЖКХ и с Минэкономразвития», — рассказал заместитель министра.

Кабаков подчеркнул, что в настоящее время в Республике стекольная промышленность отсутствует.

«Стекольной промышленности у нас сейчас нет. Мы неоднократно с Госсоветом работали по этому вопросу. При отсутствии стекольного производства мы не можем использовать вторичное сырье и то стекло, которое у нас по Крыму везде лежит», — пояснил он.

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