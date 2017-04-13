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14:40 (мск), источник: УралПолит.ру

Продуктовая корзина на Среднем Урале подорожала на 3,1%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области с начала года на 3,1% подорожала продуктовая корзина, сообщает Свердловскстат.

Прирост цен на продовольственные товары (без алкогольных напитков) составил 1,4%, что на 2,6% ниже прошлогоднего показателя.

Цены выросли на сыры — на 3,2%, на масло и творог — на 2,3%. На 2,2% подорожало молоко стерилизованное 2,5 — 3,2% жирности, на 1,5% — сметана. Повышение цен наблюдалось на маргарин на 2,7%, колбасные изделия — на 1,6%, рыбу мороженую (кроме сельди) — на 1,4%, свинину — на 0,9%, говядину — на 0,6%, мясо птицы — на 0,5%.

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности подешевело на 0,4%. Сахар-песок подешевел на 11,1%, масло подсолнечное — на 2%, шоколад — на 1,4%, яйца куриные — на 0,1%. Цены на кисломолочные продукты остались на уровне декабря 2016 г.

Индекс потребительских цен на муку пшеничную составил 99,96%. Стоимость хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной повысилась на 2,3%, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки высшего сорта — на 0,6%.

Среди круп цены на пшено снизились на 9,6%, крупу гречневую ядрицу — на 7,4, рис шлифованный — на 3,3%.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», правительство намерено пересмотреть состав потребительской корзины россиян. Ожидается, что в ней станет меньше мучного, но появится больше овощей и фруктов. Закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» взамен действующего будет внесен в правительство в сентябре. Новые нормы для расчета прожиточного минимума и продуктовой инфляции начнут применяться с 1 января 2018 года.

Напоминаем, потребительская корзина пересматривается раз в пять лет. Последний раз минимальный набор продуктов питания для россиян был определен в начале 2013 года. Понятие потребительской корзины используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции.

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