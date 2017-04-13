Паводок в Перми не осложнил работу очистных сооружений

Согласно плану противопаводковых мероприятий, на сетях водоотведения левого и правого берега была проведена чистка приемных камер, ревизия дренажных насосов, запорной арматуры на канализационных насосных станциях (КНС), дополнительно разработан план аварийной эвакуации и демонтажа оборудования, проведено обучение персонала действиям в экстремальных ситуациях, так как КНС, находящимся в низинах, паводок угрожает подтоплением.

В этом году, по словам специалистов БОС, начало паводка пришлось на 6—7 апреля . С момента начала активного таяния снега объем поступления сточных вод на очистные сооружения увеличился на 20−25 процентов: на 8 апреля он составил около 350 тысяч кубометров в сутки в сравнении с 280−290 тысячами в текущем режиме.

— Подготовка к паводку на биологических очистных сооружениях велась заранее в соответствии с разработанным планом противопаводковых мероприятий. Если в обычном режиме очистные сооружения принимают 12−13 тысяч кубических метров сточных вод в час, то в период активного снеготаяния и пропуска паводковых вод — до 20 тысяч, — говорит главный технолог по очистке стоков компании «Новогор-Прикамье» Дарья Корнина. — Городские очистные сооружения справляются с повышенной нагрузкой благодаря грамотным действиям персонала, увеличенной мощности реконструированных сооружений и современным технологиям. Эффективность очистки и обеззараживания сточных вод остается на том же уровне, что и до паводка.

Когда растает лед на реках, удар примут на себя сооружения водоподготовки. Паводок ежегодно несет не только большой объем воды, но и возросшее количество загрязнений из источников водоснабжения — ухудшается качество воды по микробиологическим и химическим показателям, таким как мутность, цветность. Сегодня, чтобы объекты водоподготовки смогли выдержать нагрузку в паводковый период, а водопроводная вода соответствовала требованиям санитарного законодательства, ведется профилактическая ревизия оборудования, пополняются запасы реагентов и материалов на сооружениях водоподготовки.

— Во время паводка сооружения работают в режиме более глубокой реагентной очистки воды, забираемой из источников, — рассказала главный технолог по очистке воды «Новогор-Прикамья» Ирина Батурина. — Горожане не почувствуют изменений в водоснабжении — качество воды в водопроводе в паводковый период останется на прежнем уровне и будет соответствовать действующим санитарным нормам.

Очистные сооружения водопровода Перми перейдут на паводковый режим работы, как только специалисты лаборатории «Новогор-Прикамья» зафиксируют изменения в качестве воды из источников водоснабжения. Пока сооружения водоподготовки в краевом центре работают в обычном режиме.