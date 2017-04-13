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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе открывается первый российско-китайский бизнес-инкубатор

Организаторы объявили конкурсный отбор участников.

Любой предприниматель и инноватор из Уфы в возрасте от 18 до 30 лет, свободно владеющий английским языком, может стать участником уникальной площадки, которая скоро откроется в башкирской столице.

На базе БашГУ скоро начнет свою работу первый российско-китайский бизнес-инкубатор.

— Резиденты бизнес-инкубаторов получат возможность объединиться в команды с коллегами из Китая и совместно создавать новые проекты и технологии. Стоит отметить, что в работе площадки примут участие руководители и эксперты крупных компаний, — уточнили в пресс-службе уфимской мэрии.

Всего отберут 20 молодых людей и девушек, которые и войдут в бизнес-инкубатор. А осенью участники отправятся в Китай для дальнейшего обучения.

Заявки принимаются до 1 мая. Результаты конкурсного отбора станут известны 5 июня.

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