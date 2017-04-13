В Уфе открывается первый российско-китайский бизнес-инкубатор
Организаторы объявили конкурсный отбор участников.
Организаторы объявили конкурсный отбор участников.
Любой предприниматель и инноватор из Уфы в возрасте от 18 до 30 лет, свободно владеющий английским языком, может стать участником уникальной площадки, которая скоро откроется в башкирской столице.
На базе БашГУ скоро начнет свою работу первый
— Резиденты
Всего отберут 20 молодых людей и девушек, которые и войдут в
Заявки принимаются до 1 мая. Результаты конкурсного отбора станут известны 5 июня.