Казахстанскую молочную продукцию не пустили в Россию

Йогурт, кефир, сметана и сливочное масло были произведены костанайскими компаниями «ДЕП» и «Милх». Пробы прошли лабораторный контроль, который выявил несоответствие молочной продукции требованиям технического регламента Таможенного союза.



«Производителям продукции в целях предотвращения ввоза и перемещения на территорию Российской Федерации молочной продукции, не отвечающей требованиям и стандартам, имеющей измененные показатели, выдано предписание о приостановлении действия деклараций о соответствии вышеуказанной молочной продукции. Информационные письма о выдаче данных предписаний направлены в Костанайскую территориальную инспекцию Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и в Костанайский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», — отмечается в сообщении.

После этого, 12 апреля, Национальный центр экспертизы и сертификации РК отменил действие шести деклараций о соответствии, ранее выданных производителям.