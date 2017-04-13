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15:06 (мск), источник: 365info.kz

Казахстанскую молочную продукцию не пустили в Россию

На российско-казахстанской границе близ города Троицк было отобрано 7 проб от партий молочной продукции, сообщается на сайте ведомства.

Источник: 365info.kz

Йогурт, кефир, сметана и сливочное масло были произведены костанайскими компаниями «ДЕП» и «Милх». Пробы прошли лабораторный контроль, который выявил несоответствие молочной продукции требованиям технического регламента Таможенного союза.

«Производителям продукции в целях предотвращения ввоза и перемещения на территорию Российской Федерации молочной продукции, не отвечающей требованиям и стандартам, имеющей измененные показатели, выдано предписание о приостановлении действия деклараций о соответствии вышеуказанной молочной продукции. Информационные письма о выдаче данных предписаний направлены в Костанайскую территориальную инспекцию Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и в Костанайский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», — отмечается в сообщении.

После этого, 12 апреля, Национальный центр экспертизы и сертификации РК отменил действие шести деклараций о соответствии, ранее выданных производителям.

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