Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей
Как подчеркнули в Минфине, такая мера не увеличит теневой рынок алкоголя в России.
Как подчеркнули в Минфине, такая мера не увеличит теневой рынок алкоголя в России.
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку в размере 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Об этом ТАСС сообщили в
Данная цена учитывает рост инфляции и акцизов, с одной стороны, с другой стороны, увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции
Эту же информацию подтвердила ТАСС
В конце марта глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявлял, что Минфин согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку. По его словам, расчет минимальной цены на водку будет проводиться 1−2 раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.
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