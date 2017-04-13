Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку в размере 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина. Сейчас она составляет 190 рублей.

Данная цена учитывает рост инфляции и акцизов, с одной стороны, с другой стороны, увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции

Эту же информацию подтвердила ТАСС пресс-секретарь вице-премьера РФ Александра Хлопонина (курирует алкогольную отрасль) Наталья Платонова. По ее словам «205 рублей — это консолидированное решение, которое обеспечивает баланс всех интересов на рынке».

В конце марта глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявлял, что Минфин согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку. По его словам, расчет минимальной цены на водку будет проводиться 1−2 раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.