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16:44 (мск), источник: ТАСС

Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей

Как подчеркнули в Минфине, такая мера не увеличит теневой рынок алкоголя в России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку в размере 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина. Сейчас она составляет 190 рублей.

Данная цена учитывает рост инфляции и акцизов, с одной стороны, с другой стороны, увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции
Пресс-служба Минфина
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Эту же информацию подтвердила ТАСС пресс-секретарь вице-премьера РФ Александра Хлопонина (курирует алкогольную отрасль) Наталья Платонова. По ее словам «205 рублей — это консолидированное решение, которое обеспечивает баланс всех интересов на рынке».

В конце марта глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявлял, что Минфин согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку. По его словам, расчет минимальной цены на водку будет проводиться 1−2 раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.

Ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин выступил за повышение минимальной розничной цены на водку со 190 руб. до 219 руб. за бутылку 0,5 л. Однако Минфин считает, что цена должна быть установлена на уровне 205 руб. Вопрос о повышении минимальной цены встал после увеличения ставки акциза на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2017 г. — с 500 руб. за л спирта до 523 руб.

Комментарии
29
RENAUDIO
пусть так,но за продажу паленой надо лишать торговую точку лицензии пожизненно.
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наталья попова
прикинь насколько разный у еас подход к моей стране..прочитала всё что перечислил и ты к этому всё время призываешь со своим насральным ,молодец !
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наталья попова
Россия — одна из ведущих космических держав мира: мировой лидер по количеству запусков космических аппаратов, экспортёр ракетных двигателей, имеет крупнейший в мире космический радиотелескоп, в России создана одна из двух существующих в мире глобальных систем спутниковой навигации; входит в десятку мировых лидеров по ядерной энергетике, экспортёр ядерных реакторов и сопутствующих систем[20], крупнейший экспортёр топлива для атомной промышленности[21], обладает уникальными технологиями переработки отработавшего ядерного топлива[22], один из крупнейших мировых производителей и экспортёров программного обеспечения и информационных технологий[23][24], имеет единственный в мире атомный ледокольный флот[25], мировой лидер по производству титана для высокотехнологичной продукции, мировой лидер по производству морских навигационных систем и электронных карт[26], мировой лидер в производстве аммиака; второе место в мире по производству азотно-калийных минеральных удобрений[27]; первое место в мире по добыче и экспорту алмазов (2013) и платины; первое место в мире по экспорту стали (2013); второе место в мире по добыче нефти (2015) и газа (2014); первое место в мире по протяжённости электрифицированных железных дорог[28]; является одним из мировых лидеров в разработке установок для термоядерной энергетики, занимает второе место в мире (после США) по экспорту вооружений[29], обладает вторым в мире арсеналом ядерного оружия, входит в число стран с наиболее богатым культурным наследием и обладает самыми большими природными ресурсами на Земле[30]. Постоянный член Совета безопасности ООН с правом вето. Является одной из современных великих держав мира[31].
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