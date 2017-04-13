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15:19 (мск), источник: dostup1.ru

РМК завершила 1-й этап «дорожной карты» по рекультивации Коркинского разреза

Компания продолжает реализацию соглашений, достигнутых ранее с руководством Челябинской области.

Русская медная компания сообщает об успешной реализации ключевых мероприятий в рамках «дорожной карты» по рекультивации Коркинского угольного разреза в ходе работы будущего Томинского горно-обогатительного комбината (ТГОК), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, РМК приняла решение о внесении изменений в проект ТГОКа на основе рекомендаций, полученных по итогам независимого экологического аудита в июне 2016 года. Компания отказалась от переработки окисленных руд с применением технологии гидрометаллургии, включая кучное выщелачивание, и от строительства хвостохранилища. Вместо этого ГОК будет производить пастовый закладочный материал, который будет использоваться для заполнения отработанной выработки Коркинского разреза.

Проект, в обновленной конфигурации предусматривающей уменьшение площади производственной площадки Томинского ГОКа почти на четверть (с 3,7 га до 2,8 га), а также решение по Коркинскому разрезу, поддержал и взял под личный контроль губернатор Челябинского области Борис Дубровский. Под руководством главы региона была создана специальная рабочая группа и согласована «дорожная карта», предусматривающая необходимые для реализации проекта мероприятия.

На сегодняшний день компанией получены основные научно-технические заключения, необходимые для реализации проекта, в том числе положительное заключение Санкт-Петербургского горного университета — о технической возможности и экологической безопасности реализации проекта. «Установлено, что заполнение Коркинского разреза пастовым закладочным материалом будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и увеличению устойчивости его бортов», — цитирует экспертное заключение официальный сайт Томинского ГОКа.

Эффективность использования пастового закладочного материала для укрепления устойчивости бортов Коркинского разреза также подтверждена в заключении о геомеханическом состоянии прибортовых массивом разреза, сделанного специалистами Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института (ОАО «ВНИМИ»).

Одновременно компанией проведена необходимая подготовительная работа для оформления прав пользования земельными участками по предполагаемой трассе пульпопровода.

Кроме того, Русская медная компания готова приступить к реализации программы переквалификации персонала Челябинской угольной компании с дальнейшим трудоустройством на Томинский ГОК. На базе Коркинского горно-строительного техникума и Первомайского техникума строительных материалов разработаны программы переквалификации по 15 специальностям, в том числе: мастера, электромеханика, машиниста насосных установок, электрослесаря, машиниста экскаватора и др. На прохождение обучения для трудоустройства на Томинский ГОК уже подано 139 заявок.

Следующим этапом подготовки к реализации «дорожной карты» станет проведение инженерных изысканий и подготовка основных проектных решений по строительству цеха производства закладочного материала и пульпопровода, уточнили в компании.

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