РМК завершила 1-й этап «дорожной карты» по рекультивации Коркинского разреза
Компания продолжает реализацию соглашений, достигнутых ранее с руководством Челябинской области.
Компания продолжает реализацию соглашений, достигнутых ранее с руководством Челябинской области.
Русская медная компания сообщает об успешной реализации ключевых мероприятий в рамках «дорожной карты» по рекультивации Коркинского угольного разреза в ходе работы будущего Томинского
Напомним, РМК приняла решение о внесении изменений в проект ТГОКа на основе рекомендаций, полученных по итогам независимого экологического аудита в июне 2016 года. Компания отказалась от переработки окисленных руд с применением технологии гидрометаллургии, включая кучное выщелачивание, и от строительства хвостохранилища. Вместо этого ГОК будет производить пастовый закладочный материал, который будет использоваться для заполнения отработанной выработки Коркинского разреза.
Проект, в обновленной конфигурации предусматривающей уменьшение площади производственной площадки Томинского ГОКа почти на четверть (с 3,7 га до 2,8 га), а также решение по Коркинскому разрезу, поддержал и взял под личный контроль губернатор Челябинского области Борис Дубровский. Под руководством главы региона была создана специальная рабочая группа и согласована «дорожная карта», предусматривающая необходимые для реализации проекта мероприятия.
На сегодняшний день компанией получены основные
Эффективность использования пастового закладочного материала для укрепления устойчивости бортов Коркинского разреза также подтверждена в заключении о геомеханическом состоянии прибортовых массивом разреза, сделанного специалистами Уральского филиала Всероссийского
Одновременно компанией проведена необходимая подготовительная работа для оформления прав пользования земельными участками по предполагаемой трассе пульпопровода.
Кроме того, Русская медная компания готова приступить к реализации программы переквалификации персонала Челябинской угольной компании с дальнейшим трудоустройством на Томинский ГОК. На базе Коркинского
Следующим этапом подготовки к реализации «дорожной карты» станет проведение инженерных изысканий и подготовка основных проектных решений по строительству цеха производства закладочного материала и пульпопровода, уточнили в компании.